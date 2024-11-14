お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（31）が14日までに公式YouTubeチャンネルを更新し「めっちゃ緊張する」という大物芸人について語る場面があった。お笑いタレント・有吉弘行の話題になると、粗品は緊張のあまり「本番中で、結構ツッコミがミスることがある」と告白。有吉ならではの“マニアック”なボケに対応できないこともあるといい「トラウマというかね、めっちゃ変な空気になったこともあって」と苦笑した。また「