自民・公明の両党と国民民主党は１１月１４日午後、各党の税調会長も交えて税制改正に向けた議論を行います。（国民民主党玉木雄一郎代表）「１０３万円の基礎控除等の引き上げというところは、最重点の力点を置いて取り組んでまいりたい」国民民主党の玉木代表が実現に強い意欲を示す「１０３万円の壁」の１７８万円までの引き上げが大きな論点となりますが、与党は引き上げに伴い税収が７兆円〜８兆円減るとの試算を踏ま