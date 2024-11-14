セルシード [東証Ｇ] が11月14日大引け後(16:30)に決算を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の最終損益(非連結)は6.7億円の赤字(前年同期は5.8億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の最終損益は2.6億円の赤字(前年同期は2.6億円の赤字)とほぼ横ばいの計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(3Q)の最終損益