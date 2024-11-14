西東京市の市立小中学校２校で１０月、給食への異物混入事案が計２件起きていたことがわかった。うち１件は、野菜を切る機械の刃の一部が混入していた。児童・生徒にけがはなかったが、市教育委員会は事態を重くみて、教育長をトップとする委員会を設置し、再発防止策を検討する。市教委によると、１０月１５日、明保中の３年生の給食で出た野菜の揚げ物に、刃の破片（縦０・５センチ、横１・５センチ、厚さ１ミリ程度）が混入