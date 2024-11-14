陸上・やり投げのパリ五輪金メダリスト北口榛花選手が14日、都内で報道陣の取材に応じました。地元・北海道でのパレードやテレビ出演など、休む間もなく過ぎ去ったオフを振り返り「たくさんの方に応援していただいたと改めて実感した。旅行に行ったり地元で友達とも会えた。今しかできないことができた」と充実感をにじませました。現在は有酸素系のトレーニングを中心に練習を再開。「バドミントンとか水泳、体操も習いながら始め