『女神の継承』『チェイサー』の製作陣が放つ、韓国の最恐心霊スポットを題材にしたホラー映画『SPRING GARDEN（英題）』が、邦題を『ヌルボムガーデン』として2025年1月24日より公開されることが決定。日本版の特報映像とポスタービジュアルが解禁された。【動画】事故物件のマイホームに取り憑いた邪悪な“何か”の正体とは？韓国映画『ヌルボムガーデン』日本版特報韓国には、“三大心霊スポット”として知られる恐怖の名