11月12日夜、面識のない10代女性に対して、警察官を装い声をかけた後、新潟市西区内の公共施設に誘い込み、洋服の上から下半身を触るなどした疑いで35歳の男が緊急逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、新潟市西区坂井東に住む職業不詳の男（35）です。男は11月12日午後7時頃、面識のない10代女性に対し、鉄道警察隊の警察官を装って「盗撮の被害にあっている」などと声をかけて新潟市西区内の公共施設に誘い込