妻の高羽奈美子さん（当時32）を殺害された悟さん（68）に今月、家族が増えた。一人息子の航平さん（27）の妻咲月（さつき）さん（27）は奈美子さんの親友の娘。2人は偶然同じ高校に入学し、そして結婚した。「奇跡的な出会いで、生きる力をもらったようだ」。悟さんが目を細めた。【写真】生前の高羽奈美子さん。家族と笑顔で写真に写っていた1999年11月13日午後、名古屋市内の職場にいた悟さんは、近所から「奈美子さんが倒