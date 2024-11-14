今年、レスラーデビュー５０周年を迎えた「邪道」大仁田厚（６７）が１４日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。１３日放送のＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」（水曜・午後１０時）で５度の電流爆破を食らい、トレンド入りした一幕を振り返った。同番組では「大仁田厚、実年齢より上に見られることはないので、万が一、上に見られたら即電流爆破説」を検証。「邪道」は見届け人の「ニューヨーク」嶋佐和也、屋敷裕政と共に