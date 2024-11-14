お笑い芸人・ヒコロヒーが１４日、文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」に生出演。この日、タクシーの運転手と交わした会話などについて話した。冒頭、番組パーソナリティの大竹まことが「今日のパートナーはね、タクシーが道、間違えてね、まだ来て…もうちょっとで来ると思います」と報告。この数分後、木曜パートナーを担当しているヒコロヒーが登場し、「申し訳ございません」と謝罪した。遅刻の理由については「