サッカーの元ウルグアイ代表ＦＷディエゴ・フォルラン（４５）が１３日、男子テニスの下部ツアー、ウルグアイ・オープン男子ダブルス１回戦に出場。テニスでプロデビューを果たした。フォルランはフェデリコ・コリア（アルゼンチン）と組み出場。ボリビアペアに１―６、２―６で敗れた。それでもスペインメディア「マルカ」によると試合終了後、フォルランは「とても楽しかった。我々にとって難しい試合になる可能性が高いこ