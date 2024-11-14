齋藤潤さん「〈室井慎次 生き続ける者〉は感じたすべてを出しきろうと演じた作品です」俳優齋藤 潤さんさいとう じゅん／2007年、神奈川県生まれ。19年のデビュー以降「トリリオンゲーム」「９ボーダー」ほか、多数のテレビドラマに出演。映画作品では「正欲」「カラオケ行こ！」「映画 からかい上手の高木さん」などに出演し注目を集める。最新映画「室井慎次敗れざる者」が10月11日公開。続く「室井慎次生き続ける者」が11