三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ [東証Ｐ] が11月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比37.3％増の1兆7569億円に拡大した。 同時に、今期の年間配当を従来計画の50円→60円(前期は41円)に増額修正した。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比84.7％増の1兆235億円に拡大した。 株探ニュース