中国国家航天局（CNSA）は日本時間2024年11月14日に「長征4号B」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた海洋観測衛星「海洋4号01」が無事に軌道に投入されたことを、CNSAが発表しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征4号B（Y53）ロケット：長征4号B打ち上げ日時：日本時間 2024年11月14日7時42分【成功】発射場：太原衛星発射センター（中国）ペイロード：海洋4号01（海洋4号A、Haiyang