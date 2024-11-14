向こう1か月の北海道は、期間を通すと気温は平年より高くなりますが、来週の前半は日本海側を中心に平地でも再び雪が積もるくらいの強い寒気が流れ込むでしょう。また、低気圧や湿った空気の影響を受けやすく、日照時間が平年並か少なくなる所もありそうです。1週目(11月16日〜22日)再び広く積雪状態にこの期間の道内は、低気圧や湿った空気の影響を受けやすい見込みです。ぐずついた天気となる日が多く、太平洋側では平年より日