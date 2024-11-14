メルパルク跡地でアパグループの起工式 2022年閉館した岡山市のホテルメルパルク岡山の跡地で、アパホテルなどを運営するアパグループがホテルとマンションの起工式を行いました。 ホテルとマンションの建設が進んでいるのは、岡山市北区桑田町のホテルメルパルク岡山の跡地です。2022年9月の閉館後、約3800平方メートルの土地をアパグループが取得していました。 14日に開かれた起工式には、地