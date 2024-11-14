サッカーの元ウルグアイ代表の選手がプロテニスプレーヤーへ華麗に転身しました。競技を変えたのはディエゴ・フォルラン選手です。サッカー選手時代、ウルグアイ代表として112試合に出場し、36得点をマーク。ワールドカップ（W杯）には3度出場を果たしています。2010年W杯では5得点を決めてチームが4位に入る立役者となり、MVPに選ばれるほど、トッププレーヤーとして活躍しました。そのほか、マンチェスター・ユナイテッドに所属