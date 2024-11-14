日本山村硝子 [東証Ｓ] が11月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比50.0％減の27.1億円に落ち込んだ。 しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の25億円→31億円(前期は60.5億円)に24.0％上方修正し、減益率が58.7％減→48.8％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前