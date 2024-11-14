日本ハム・新庄剛志監督の元妻で、モデル・大河内志保（５３）が１４日、ＳＮＳを更新。フォロワーからの質問に「元気です」と答え、「スナップショット」を投稿した。「お元気ですか？とメッセージを今日も頂いたのでａｎｓｗｅｒ投稿」「＃元気です＃お手頃なお値段のファッションは組み合わせで遊べて気分転換に」とツイードのワンピースの前をあけてロングカーディガン風に、その下にユニクロのニット、ＺＡＲＡのショー