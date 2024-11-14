【水原聯合ニュース】韓国最大野党「共に民主党」の元職や現職の国会議員の妻らに食事を提供したなどとして公職選挙法違反（寄付行為）の罪に問われた同党の李在明（イ・ジェミョン）代表の妻、キム・ヘギョン被告の判決公判で、水原地裁は１４日、秘書に責任を転嫁する態度を見せたなどとして、罰金１５０万ウォン（約１７万円・求刑罰金３００万ウォン）を言い渡した。検察によると、キム被告は、夫の李氏が共に民主党の大統領