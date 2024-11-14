歌手の後藤真希（39）が14日、都内で行われた「『明治サンモレ“STANDING AFTERNOON TEA”』記者発表会に登壇した。この記事の写真を見る明治は、11月15日から11月17日の3日間、フランス産クリームチーズを使用した「明治サンモレ クリームチーズデザート」を無料で試食できるイベント「明治サンモレ“STANDING AFTERNOON TEA”」を開催する。イベントでは、今年でデビュー25周年を迎えたゴマキがフリップを使い、質問に答えた。ま