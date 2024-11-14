ドル円１５５．９０近辺、ユーロドル１．０５４５近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は155.90近辺と上昇一服しての揉み合いとなっている。短期的には155.80近辺でサポートされている。ユーロドルは1.0545近辺と目先の上下動は一服している。1.0535近辺まで下落した後の戻りは1.0555近辺までとなっている。米１０年債利回りは４．４６５％付近に落ち着いている。 USD/JPY155.91EUR/USD1.0544