日本プロレス界の祖である力道山（享年３９）が１４日、生誕１００年を迎えた。墓がある東京・大田区の池上本門寺で「生誕１００年感謝の集い」が開かれ、次男の百田光雄、孫の力、小橋健太氏らが出席した。百田は自身も体調面に不安を抱えていることに触れつつ「今日どうにか、生誕１００年を迎えられたことは、息子の僕としてもありがたいと思うし、父も１００年たってもこれだけの方に見守られているというのは本当にあり