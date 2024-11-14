■男子ゴルフ・ダンロップフェニックストーナメント 第1日（14日、宮崎県・フェニックスカントリークラブ、7042ヤード、パー71）10年ぶりの優勝を目指す松山英樹（32、LEXUS）、前週優勝の石川遼（33、CASIO）、“日本アマ”を最年少15歳344日で制した松山茉生（16、福井工大福井高）が同組となった初日。インスタートのパー4、10番をバーディーでスタートさせた松山英樹。前半3つのバーディーでスコアを伸ばすと後半、最初のパー4