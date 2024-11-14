試合前に握手を交わすレーカーズの八村（右）とグリズリーズの河村＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは13日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスで河村勇輝がツーウエー契約を結ぶグリズリーズとの一戦に先発し、35分47秒プレーして、10月28日以来の2桁得点となる19点に、7リバウンドを挙げた。両チームは今季2度目の対戦。河村は出場機会がなく、日本人