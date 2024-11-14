X JAPANのYOSHIKIさんが自身のＸを通じて、近況を明かしました。【写真を見る】【YOSHIKI】”メロディーが降り続く”「それが止まらなくて、眠れない」癒やすべき身体に相反する創意フォロワーからは心配や期待の声YOSHIKIさんは「曲が、メロディーが、いつも雨のように頭の中に降り続けてる。」と述懐。譜面を開いたピアノの前に座り、その曲が未だ世に出ていないものなのかを明かさぬまま、YOSHIKIさんは窓の側に視線を遣って