太洋物産 [東証Ｓ] が11月14日大引け後(16:30)に決算を発表。24年9月期の経常利益(非連結)は前の期比54.2％増の2億0200万円に拡大し、25年9月期も前期比25.7％増の2億5400万円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(4Q)の経常利益は前年同期比17.4％減の5700万円に減ったが、売上営業利益率は前年同期の1.3％→1.7％に改善した。 株探ニュース