北浜キャピタルパートナーズ [東証Ｓ] が11月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終損益は3.2億円の赤字(前年同期は2.1億円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益は3.7億円の黒字(前年同期は2.7億円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の