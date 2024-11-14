Jリーグと株式会社NTTドコモは14日、2025シーズンのJ3リーグ全380試合およびJ2昇格プレーオフ全試合をNTTドコモの映像配信サービス『Lemino®』で配信することが決定したと発表した。それに先立ち、24日に開催される今季最終節の全10試合および12月1日、7日に行われるJ2昇格プレーオフも配信するという。さらに、17日に開催される“東北勢”ヴァンラーレ八戸、いわてグルージャ盛岡、福島ユナイテッドFCの第37節3試合も