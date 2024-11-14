ＺＵＵ [東証Ｇ] が11月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は5500万円の赤字(前年同期は1億2900万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比11.0％増の2億8300万円に伸びる計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は9100万円の赤字(前年同期