Globridgeは11月18日、「すし酒場 FUJIYAMA TOKYO」の新店舗としてTGALとのライセンス契約のもと運営する「すし酒場 FUJIYAMA TOKYO 新宿東口店」（東京都新宿区）をオープンする。「すし酒場 FUJIYAMA TOKYO 新宿東口店」が11月18日オープン●東京メトロ・新宿三丁目駅から徒歩3分今回オープンする「すし酒場 FUJIYAMA TOKYO 新宿東口店」では、本店の「すし酒場 FUJIYAMA TOKYO 秋葉原店」で好評な寿司の食べ放題スタイルは