Ｂｉｒｄｍａｎ [東証Ｇ] が11月14日大引け後(16:30)に決算を発表。25年6月期第1四半期(7-9月)の連結最終損益は2.5億円の赤字(前年同期は0.7億円の赤字)に赤字幅が拡大した。3四半期連続で債務超過(13.4億円)となった。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の-15.1％→-364.6％に急悪化した。 株探ニュース