■Snow Man向井康二が撮影した亀梨和也の写真に「フォトブックにしてほしい」「どれも素敵」などの反響 【写真】向井康二（Snow Man）が撮影した亀梨和也 亀梨和也がInstagramにて、Snow Manの向井康二が撮影した自身の写真を公開した。 向井は、亀梨のYouTubeチャンネルにゲスト登場。ドライブしたり、浅草でたい焼き作りに挑戦したり、カメラ撮影を行ったり、料理の腕前を披露するなどこれまで計4本の動画が公開されている。