TWICEが12月6日にリリースする14thミニアルバム『STRATEGY』の新たなビジュアル「TWICE-TRATEGY STEP 1」が公開され、メンバーの新鮮なスタイリングが話題を集めている。 【写真】美しすぎる！TWICEサナの金髪＆モモの黒髪ポニテ ■スポーティ×ドレッシースタイルのTWICE メンバー9人は、ニット帽やキャップなどスポーティなアイテムと、チュールやファーなどドレッシ&#12540