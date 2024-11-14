ボートレース多摩川で「ヴィーナスシリーズ第17戦是政プリンセスカップ」の2日目が14日、行われた。多摩川は2度目の出場となる羽田妃季（写真、21＝愛知）が11Rでうれしい当地初白星。1号艇の佐々木裕美がスタートで後手に回り、2号艇の犬童千秋がジカ捲りを狙った間を捲り差して抜け出した。「展開が良かったです」とハニカミスマイル。「初日はもらったままのペラで乗ったけど、自分には合わないのかなと思ったので、師