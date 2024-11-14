米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設を巡り、防衛省が辺野古沖でのサンゴの移植作業を11日に再開したことが14日、同省などへの取材で分かった。周辺海域でサンゴの白化の兆候が確認されたとして、8月から作業を中断していた。