日本生命は保育事業大手「ライク」との資本業務提携を発表しました。保育現場が抱える課題解決に向けて新たなITインフラの構築に取り組むとしています。ライクは1993年に設立され、保育、介護、人材事業などを展開する保育大手です。子会社の「ライクキッズ」は認可保育園の「にじいろ保育園」や学童クラブなど、全国415カ所で保育施設を運営しています。日本生命は約8億円を出資し、ライクの株式約3％を取得します。保