プロ野球・DeNAが公式Xで、今季限りで巨人から現役引退を表明した梶谷隆幸氏が2軍施設を訪れた映像を公開しました。梶谷氏は2006年高校生ドラフトで3位指名されると、その後14年間、横浜でプレー。20年のオフにFA宣言し、巨人に入団しました。そして4年後の今季10月23日に引退会見を行いました。梶谷氏は秋季トレーニングを行っているチームを前に日本一のお祝いを述べると、「私事ですが、18年の現役生活を引退しましたので、14年