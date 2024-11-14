お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニアが14日、自身のインスタグラムを更新し、ばったり遭遇した大物芸人とのツーショットを公開した。投稿では「ばったり問題」という短い言葉と共に、「#爆笑問題 #太田光」のハッシュタグを添え、爆笑問題の太田光との偶然の出会いを報告。ジュニアと太田が共にスカジャンを着用している姿が印象的だ。この投稿に対するユーザーの反応は様々で、「すごい組み合わせ」「特番でもなかなか見ない