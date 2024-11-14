【モデルプレス＝2024/11/14】お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！が「第41回ベストジーニスト2024」の『協議会選出部門』を受賞し、14日に都内で行われた授賞式に出席した。【写真】野性爆弾くっきー！、デニムコーデで授賞式登場◆くっきー！、“卒業式ぶり”表彰状授与ファッションの粋を超え、カルチャーを感じさせる独自のジーンズの着こなしが幅広い世代から支持を集めるくっきー！は、その功績が認められ、選出。シャツにブ