◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第１日（１４日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７０４２ヤード、パー７１）今季初の日本ツアー出場で２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は５バーディー、１ボギーの４アンダー６７をマークし、トップと２打差の８位スタートとなった。「昨年に続きたくさんのギャラリーがついてくれてうれしかった。最初の何ホールかはドタバタ３人ともしていたけど、それなりにいいプレー