ガールズグループＮｅｗＪｅａｎｓの所属事務所ＡＤＯＲがメンバーが発送した内容証明を受領したと明らかにした。この内容証明には「違反事項是正要求を受け入れない場合、専属契約を解除する」というメンバーらの警告があった。ＡＤＯＲは１４日、「当社は今日午前に内容証明を受領して検討中であり、具体的な要請事項について把握している」とし「賢く（問題を）解決し、アーティストと引き続き一緒にできるよう最善を尽くす」と