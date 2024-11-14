首都高C1都心環状線の「大改造」に伴い、八重洲線が長期通行止めに。これに伴い首都高の知る人ぞ知る“謎のスポット”も見納めになります。東京駅へストレートイン 不可能に？首都高速は2024年11月12日、日本橋区間の地下化工事に伴い、2025年4月上旬から高速八重洲線を長期通行止めにするとともに、ネットワークを形成する東京高速道路（KK線）が廃止になると発表しました。八重洲乗客降り口への入口（斎藤雅道撮影）。この八