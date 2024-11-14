中国の研究者、アブラナゲノムの構造変異を制御する形態形成機構を解明アブラナゲノムの構造変異を制御する形態形成機構のハイスループット解析と育種応用の模式図。（武漢＝新華社配信）【新華社武漢11月14日】中国農業科学院油料作物研究所は、同研究所の油料作物ゲノミクス・病害抵抗性改良イノベーションチームが華中農業大学アブラナ育種チームと行う共同研究の最新成果を発表した。アブラナの全ゲノムの構造変異と制御機能