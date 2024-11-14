ウィリアム皇太子が２年連続で「世界で最もセクシーな薄毛男性」に輝いた。ドウェイン・’ザ・ロック’・ジョンソン、ヴィン・ディーゼル、ダニー・デヴィートらを抑え、タイトル保持を達成したかたちだ。 【写真】２位のドウェイン・’ザ・ロック’・ジョンソン リブート・オンラインによる調査を通して、頭の照り具合、顔の黄金比、笑顔といった要素に基づき世界中の薄毛男性のランキングが