新酒の初しぼり西野金陵多度津工場 2024年の新米を使った新酒の「初しぼり」を祝う神事が香川県多度津町の西野金陵の工場で行われました。 神事には関係者約40人が参加し、搾りたての新酒を神前に供えました。 三豊市で収穫された酒米・オオセトを使っていて、2024年は10月20日から仕込みを始めました。2024年の猛暑に負けずオオセトの出来はよく、納得のいく味に仕上がっているそうです。 （西野金陵／酒井史