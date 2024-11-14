KLMは、APEXが主催する「The APEX WORLD CLASS(TM) by YATES+ 2025 Award」において、最高評価の「World Class Award」を4年連続で授与しました。 KLM「World Class Award」受賞  KLMは、APEXが主催する「The APEX WORLD CLASS(TM) by YATES+ 2025 Award」において、最高評価の「World Class Award」を4年連続で授与。「APEX World Class Award」は、世界中の航空会社の顧客体験を調査するAirline Passenger Experi