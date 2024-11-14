お笑いコンビ「オアシズ」の光浦靖子（53）が14日、TOKYOFM「坂本美雨のディア・フレンズ」（月〜木曜前11・00）に出演。現在の芸能界について語った。光浦は21年7月、カナダでの語学留学のため芸能活動を休止。バンクーバーで語学学校に行った後、料理の学校にも通学、2年の課程を修了し、3年間の労働ビザを取得した。日本を離れる不安は「最初はありました。これでテレビ出れないのかなとか」。しかし、留学してからは「