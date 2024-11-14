みずほと楽天は来月から、提携クレジットカードの発行を始めると発表しました。お互いが弱みとする事業領域を補完したい考えです。みずほFG木原正裕 社長「日本で最も利便性の高いポイント経済圏を作っている楽天と、対面に強みがある、優しさがあるみずほが組むことによって、多分いろんなことができる」みずほ銀行と楽天カードが来月3日から提供を始めるのは、楽天ポイントも貯まり、みずほ銀行の会員制サービスも受けら