「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」に出場中の侍ジャパンが14日、台北桃園空港に到着した。前夜は日本の開幕戦だったオーストラリア戦（バンテリンドーム）に9−3で勝利。一夜明けて中部国際空港から、1次ラウンドの2戦目以降の舞台である台湾入りした。侍ジャパンが桃園空港に到着すると、ジャパンや日本ハムのユニホームなどを着た約100人のファンが出迎え、日本語で呼びかけていました。清宮は「初戦にしっかり